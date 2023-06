„Ütleme, et see on meie enda tehtud taustauuring.“ Martin Helme käskis nõunikel Freeh’ga sõlmitud lepingu asjaolusid varjata

Järgmisel nädalal kirjutas Delfi Ärileht, et Freeh on kaitsnud ohtralt kahtlase taustaga ärimehi. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu selgitas, et Freeh’ni jõuti hanke käigus, milles osalenud kolmele pakkujale tehti taustauuring. „Üldreeglina ei ole korrektne samastada sellise advokaadi või advokaadibüroo renomeed, kes esindab kliente ka kriminaalmenetlustes, tema klientide renomeega,“ ütles Heinapuu.

Nädal hiljem kirjutas uuriv ajakirjanik Holger Roonemaa oma autoriküljel, et on rahandusministeeriumile Freeh’ga sõlmitud lepingutega seotult üksjagu päringuid teinud, kuid need on ärisaladusele viidates tagasi lükatud. „Kolm miljonit eurot on piisavalt suur summa, et nõuda selle kulutamise läbipaistvust. Avalikkus väärib kindlustunnet, see ei ole pelgalt hiigelkallis lotopilet,“ kirjutas Roonemaa.