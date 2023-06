Gerli Padari nipp: on üks toiduaine, mis päästab iga söögi!

Loominguline Gerli ei piirdu laulmise, õhtujuhtimise ja sotsiaalmeediaga, vaid tõelise Hunt Kriimsilmana, kellel oli üheksa ametit, kirjutab ta ka laule, teeb käsitööd ja tegeleb ehtekunstiga. „Olen siin ilmas selleks, et koguda kogemusi, ja mida rohkem on väljundeid, mis sunnivad mind arenema, seda parem. Usaldan elu ja tean, et kõik asjad tulevad siis, kui olen selleks valmis,“ on ta kindel.