SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlased on Bahmutis džinni valla päästnud ja seda enam pudelisse tagasi ei pane

Ukraina pealetungi edenemine on jätkunud ning joonistub välja üks koridor, kuhu ukrainlased on suunanud hetkel suurema pingutuse või soovivad, et venelased käsitleksid seda põhijõupingutusena – see on Vuhledarist läände väljaulatuv okupatsiooniala. Ukrainlased on seal järjepidevalt iga päev edasi liikunud.