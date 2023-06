„Tõeline sigadus.“ Tallinn nõuab töökorras prügikonteinerite väljavahetamist

Tallinnas Kakumäel elav Erko Kundla sai tänavu 13. märtsil Tallinna Jäätmekeskuselt kirja, et tema prügimahuti tühjendamine on raskendatud. Põhjendus: konteiner on amortiseerunud, selle tõsteäär välja veninud ja see ei vasta kehtivale standardile. „Palume mahuti välja vahetada,“ seisis kirja lõpus.