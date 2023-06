Algab ühekordsete aktsioonide teatrifestival Pidu võõras korteris

XXXI lennu näitlejatudengid on Ekspeditsiooni kutsel tegemas midagi ainulaadset - eksperimendi korras saab neli päeva ja ööd kestev tegevus toimuma Ekspeditsiooni lavastuse „Ainult jõed voolavad vabalt“ ehk võõras lavaruumis, mis on kogu kontseptsiooni võtmekohaks. Kõik aktsioonide ideed on tudengite endi loodud ja teostus nende kanda.



Aktsioonide seas on Tallinna Linnateatri lavastuse „Tiit Pagu“ etendumine vaid üheks õhtuks võõra lavastuse lavakujunduses. Ühel õhtul mängib terve kursus koos tuntud jazzmuusikutega muusikariistu, mida nad mängida ei oska ning kahel ööl proovitakse koos vaatajatega aru saada, kuidas erineb öine mõtlemine päevasest. Tehakse salajane giidituur lavastuse „Ainult jõed voolavad vabalt“ telgitagustesse ning kuulatakse hulgaliselt paeluvaid loenguid näiteks David Vseviovilt ja Reet Ausilt või Luule Epnerilt ja Jan Kausilt kes räägivad sellest, mis „neil pikalt hingel on olnud“. Loengutele saab pileteid soetada ka ülisoodsa saripiletiga. Nelja päeva vältel on avatud ka pihikamber, mis avaneb festivali eelõhtust 16. juunil ning kus on võimalus kohtuda tundmatu ning iseendaga. Lastele mängitakse poolimprovisatoorset lavastust Andrus Kiviräha näidendi „Vapper keefir“ põhjal. Ainsana tehakse eelnevalt põhjalikult proove Anu Lambi lavakavaga Ukrainast, mida esitatakse kahel õhtul ning mille piletitulu läheb Ukraina toetuseks. Kõik muu on nagu teater, mida enam ei tehta – sünnib ja sureb vaid korra, leek on kõrge ja lootused madalad. Festivali lõpetab 12-tunnine aktsioon, kus lavale jõuab erinevate katsetuste galerii.



Ekspeditisooni ja Von Krahli lavastuse „Ainult jõed voolavad vabalt“ viimased etendused Tallinnas jätkuvad samal laval peale festivali toimumist - 26. juunist 1. juulini.



Festival sünnib Ekspeditsiooni ja EMTA lavakunstikooli koostööna ning toimub Telliskivis, endistes Vaba Lava ruumides Telliskivi 60a.