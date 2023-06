KULTUURIBIIT | Näitleja Doris Tislari playlist

Noorsooteatri suvelavastuses kohtuvad õhtuses Tapa raudteejaamas mitmed Tammsaare lugude tegelased – mõned neist esmakordselt –, et rääkida armastusest just nii, nagu oskavad ainult nemad. Ja saavad üürikeseks kokku kaks telge: olevikuline ja igavikuline.

Armastus on Anton Hansen Tammsaare loomingu üks kesksemaid teemasid. Kirjandusteadlane Maarja Vaino on selle kohta märkinud, et armastus on Tammsaare tegelastele alati probleem, mitte lahendus. Kuidas rääkida armastusest? Ja miks me sellest üldsegi räägime, kui näib olevat niigi selge, et armastusi on lugemata palju ning minu armastus ei pruugi olla sinu armastus? Kuidas, kui üldse, leiame ühise mõõdu?

Eesti Noorsooteatri suvlavastuse dramaturgid on Mirko Rajas ja Helena Läks ning lavastaja Mirko Rajas. Osades Maria Ehrenberg, Anti Kobin, Laura Nõlvak, Doris Tislar, Taavi Tõnisson ja Risto Vaidla.

Doris Tislar ütleb oma muusikavaliku kohta nii (listi saab kuulata ka siit): „Kogu see list on segapudrukapsad minu lemmikutest ja mitmedki neist esitajatest on mu enda sõbrad, kelle muusika juurde ikka ja jälle tagasi tulen.“

Aphrodite’s Child, „Spring Winter Summer And Fall“

Kui sõidad autoga. Päike paistab. Üksluine argipäeva periood on seljataga ja ees ootab seiklus ja sõbrad ja suvi. Ja on oi kui hea…

Robam, „Let the Dust Settle in“

Markus Robam on andekas helilooja. Tema viimane album, mis on loodud Veneetsia arhitektuuribiennaalil aset leidva performance’i tarbeks, üllatas mind kuidagi eriliselt. Selles on mingi huvitav huumor ja funky biit, mis mind hommikuti käima tõmbab.

Tash Sultana, „Jungle“

Tash Sultana annab mulle mingi seletamatult metsiku jõu ja inspiratsiooni. Kuulan teda sageli enne lavale minekut, et saada enda tummisema poolega kokku.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Sten Olle Moldau, „Lahkumine“