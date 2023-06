MOESPIKKER | Miljoni dollari küsimus: mida kanda pulmas?

MÜNT JA SÜDAMED Mammu Couture’i kleit #Cute Minty on parajalt ilus ja mugav, et selles pulmapidu nautida. Hind 380.– (mammucouture.com)

Siiski, kui sa küsid endalt: „Mida kanda pulmas?“, pole sa ilmselt ainuke. See on aastast aastasse küsimus, millega külalised ikka ja jälle silmitsi seisavad. Kui oled osalemisest juba teada andnud, on aeg oma garderoobi piiluda ja uurida, kas seal on mõni ajatu pastelses toonis suvekleit või pükstükk, mis passiks piduliku päeva puhul selga panna?