KUULA | Hiiumaa Viscosa Kultuuritehas õpetab päriselt puhkama

Viimastel aastatel on olnud märgata suurt huvi vanade, ajalooliste tehaste taaselustamise vastu, mis on muutunud uuteks põnevateks kultuurilinnakuteks. Sarnaselt on Hiiumaal käivitatud Viscosa Kultuuritehase algatus, mis on saanud suureks edulooks. 1912. aastal loodud ajalooline kunstivabrik on saanud oma nime vastavalt tollasele toodangule. „Algselt 3000 töötajaga tehas oli märkimisväärseks tööandjaks kohalikus kogukonnas,“ selgitab tänane Viscosa Kultuuritehase eestvedaja Marco Pärtel lisades, et esimese maailmasõja tõttu tehase tegevus katkestati. Sõjajärgsel viimasel tegutsemisperioodil toimis kompleks kalatehasena, kuid kohalikust majandusest ja kalatööstusest tingituna jäi tehas seisma ning viieteistkümne tühjana seisnud aasta jooksul pühkis tuul minema kõik kultuurikihid, mis olid sinna aja jooksul kogunenud. Järele jäid vaid sajandivanused maakivist ja monoliitbetoonist hooned. Nüüd on Viscosa Kultuuritehase meeskonnal kavatsus anda hoonele uus hingamine.