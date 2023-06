KULTUURIBIIT | Eesti interpreetide liidu juhi Henry-David Varema playlist

Marjan Mozetich „Lament In The Trampled Garden“ - Penderecki kvartett

Marjan Mozetichi teos „Lament In The Trampled Garden“ on minu jaoks üks keelpillikvarteti repertuaari avastamata pärle, mis on kirjutatud 1992. aastal toimunud Banffi konkursi kohustusliku teosena. Penderecki kvarteti tehniliselt laitmatu esitus laseb nautida helilooja erakordselt vaimukat väljenduslaadi.