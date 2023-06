Paljude perekondade suvepuhkust varjutavad rahamured. Inimesed otsivad lisateenimisvõimalusi, samal ajal sulgevad ettevõtted uksi. Majandus on languses, laenud kallinevad, inflatsioon on küll pisut pidurdunud, aga ikka suur. Millal hakkab elu paremaks minema? Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja on reedel kell 9 algava saate külaliseks.