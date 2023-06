Oma keha vangid. Autistid vajavad rutiini ja isikupärast hooldust, mitte karistamist

Kopli, kell 10 hommikul. Tunnike tagasi on Margo (nimi muudetud – toim) saabunud SA Autistikasse, kuhu kogenud ja õppinud tegevusjuhendajad võtavad päevaks vastu äärmusliku kahjustava käitumisega ning intellektipuudega autistid. Margo alustab oma päeva nn aklimatiseerumistoas. See on tema rutiini osa ja aitab tal sisse elada. Seal on ta eemal teiste häältest, mürast. Margo on kõnetu. Ta ütleb väikeste laste kombel üksikuid silpe: aua, emm, iss, ott (kott – K. A.).