PÄEVA TEEMA | Kristel Trell: me oleme veeressursiga ümber käinud nagu laamendavad joodikud

Aga kas on ikka see vaene elanik, kes oma janusele kurgipeenrale vett piserdab, alati süüdi? Samamoodi on kõigi ressurssidega, mida meil tarvis läheb, et elust rõõmu tunda. Mida rohkem tarbijaid veetrassile juurde tuleb, seda rohkematega tuleb vett jagada.