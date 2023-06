Donbassis on viimaste andmete kohaselt Ukraina suutnud edeneda Bahmutist lõunas Jagidne suunal ning nende kontrolli all olevat ka kõrgustik kohe Bahmuti kõrval (selle kohta on olemas videotõestus). Venemaa on hinnanud seal piirkonnas olukorda nii ohtlikuks, et ka sinna olevat toodud suurte lahingukogemustega reservüksused.