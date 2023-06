Kurmet Müürsepp: hooldusreform, see on pisiasi. Mis see mõnikümmend tuhat eurot siis ära ei ole?

Kui lugeda hoolekandereformi alaseid artikleid Eesti ajakirjanduses, siis on selge, et järgmise aasta vabariigi aastapäeva eel peaks Vabariigi president jagama vaid Eesti Punase Risti teenetemärke neile, kes on teinud üldhooldusreformi võimalikuks. Teised liigid jääksid lihtsalt välja andmata. Kes on tegutsenud jõuliselt, kes on teinud võimalikuks, kes on esmakordselt ajaloos…