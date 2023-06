Lilian Hiob: kultuuriministeerium laskis end Linnar Viigile 100 000 andes pimestada

On ülimalt tervitatav, et Eestis on avatud uus eramuuseum – võib loota, et selline samm julgustab ka teisi (kaasaegse)kunsti kogumise peale mõtlema ning toetab välja mitmekesisust ning kaasab väljale rohkem eraressurssi. Kunsti kogumine, selle toetamine erasektorist ning muljetavaldavad isikikud kunstikogud on läänemaailmas juba pikk tava – saadakse aru kaasaegse kunsti väärtusest ning hinnatakse kunstike panust kriitiliste mõtlejate ja loojatena.