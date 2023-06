Kreeka rannikumere üle aastate rängim laevahukk. Kas võimud ignoreerisid migrantide abipalveid?

Kreeka võimude teatel oli esmaspäeva pärastlõunaks toodud kaldale 78 hukkunut ja 104 ellujäänut, kes on pärit peamiselt Süüriast, Afganistanist, Egiptusest ja Pakistanist. Ent arvatakse, et üle 500 inimese on endiselt kadunud, sealhulgas palju lapsi.