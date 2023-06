Ministeerium vastab Remsule: süüdistused antisemitismis ei ole asjakohased

Eesti kultuurile on rahvusvahelistumine ning paljude partnerite osalusel toimuv rahvusvaheline koostöö väga oluline. See muudab Eestit nähtavamaks ja kasvatab mõju rahvusvahelisel areenil. Kultuuridiplomaatia võimaldab Eestil leida maailmas sõpru, liita neid vaimses mõttes Eestiga. Siis on lootust, et raskel hetkel ei ole Eesti enam kunagi üksi.