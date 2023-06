PÄEVA TEEMA | Lauri Laats Pärnitsale: kaupmeeste pisarad ei ole siirad! Inimesed ei jaksa esmavajalikkugi osta

Raha- ja maksuasjad on muutunud üldse üheks ebatervislikuks teemaks, millega ei saada hakkama riigikogus (mistõttu tuli jääda suvisele öötööle), veel vähem valitsuses või ministeeriumites. Kui kõige plaanitavaga end kursis hoida, võtab tõepoolest une ära, aga jällegi aitab rõõmu tundmine lihtsatest asjadest. Näiteks sellest, et maksud võiksid tõusta veel rohkem, kuid armuline koalitsioon siiski nii palju seda ei tõsta. Vähemalt praegu mitte. Tasub meenutada ka seda, et hingamine on samuti täiesti tasuta ning kõige efektiivsem maks – peamaks – kasutusele võtmata.