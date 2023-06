SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Kahhovka tammi õhulaskmine on jätnud suured Ukraina linnad ilma joogiveeta

Kuigi praeguseks on NATO peasekretär Jens Stoltenberg välja öelnud, et Vilniuse tippkohtumisel Ukrainale liitumise ettepanekut veel ei tehta, käib töö julgeoleku garantiide suhtes. Ukraina President Volodõmõr Zelenskõi andis ju omalt poolt otse mõista, et kui konkreetseid garantiisid välja ei pakuta, ei ole Ukrainal ka antud suurkohtumisel midagi teha.

Selle kõige valguses kõlab eriti absurdsena Vladimir Putini öeldud ning tema pressiesindaja Dmitri Peskovi poolt laiendatud mõte, et „Ukraina demilitariseerimisega on praktiliselt lõpuni jõutud, kuna Ukrainal ei ole praktiliselt alles jäänud oma relvastust“. Kas tõesti Ukraina NATO standarditele ja kaasaegsele relvastusele üleminek ongi võrdne „demilitariseerimisega“? Sellega läheb tõesti edukalt ja tempo aina kiireneb.

Samas on moodustatud Suurbritannia, Taani, Hollandi, USA, Belgia ja Portugali osalusel „hävitajate koalitsioon“, kus riigid on valmis üle andma oma lennukeid või koolitama piloote näiteks Taani sõjaväebaasides. Antud hävitajate valmistajamaa USA on andnud üldiselt loa hävitajate üleandmiseks ning Lockheed Martin on avaldanud soovi toetada nii hoolduses kui ka väljaõppes. Lockheed on kusjuures treeninud juba 16 riigi piloote. Ukraina kaitseministri Reznikovi sõnul oleks aga „Ukraina territooriumite vabastamiseks vaja vähemalt 48 F-16 hävitajat“.

Rääkides aga ülekaalust õhus – teatud vihjete kohaselt on alanud Ukraina pilootide väljaõpe F-16 lennukite kasutamiseks, mis võtab aega vähemalt neli kuud, samas kui inseneride, tugimeeskonna ja tugiinfra väljaehitamine võtab aega vähemalt kuus kuud. Kaitseminister Oleksi Reznikov on ka öelnud, et enne järgmist aastat hävitajaid Ukraina taevast kaitsmas ei näe.

Ukraina hoiatabki pidevalt, et ootuseid tuleb hallata ja kiireid võite oodata ei tasu, ajaaken on aga avatud sügiseste porideni. Õhuväe puudumine annab aga juba praegu tunda ning Ukrainal seisab endiselt ees vastupealetung ilma ülekaaluta õhus. Midagi, mida USA sõjavägi kunagi teinud pole.

Selge on aga Zelenskõi meelest ka paraku see, et enne sõja lõppu saavad need garantiid olla pigem kirja pandud lubadused sanktsioonide, relvaabi ja majandusliku toetuse näol. Endine NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen oli aga oma LinkedIni postituses konkreetsem ning leidis, et Ukraina tuleks kutsuda NATOga liituma juba juulis Vilniuses.

„Ma kuulen argumente, et me ei saa anda Ukrainale NATO liikmelisust, kuni käib sõda. See on väga ohtlik argument. Kui te teete liikmelisuse sõltuvaks sõjategevuse lõpetamisest, annate te Putinile stiimuli jätkata pidevat sõjategevust. Kui aga kutsuda Ukraina liituma NATOga, ütleme me Putinile: „Ukrainast saab NATO liige. Sa ei saa seda protsessi peatada. Meie uks on Ukrainale avatud ja sina ei ole uksehoidja.““ Ukraina on juba üle aasta naljatlenudki, et „nii võib NATO avatud uste vahel varsti tõmbetuules külmetada“.

Kahhovka ökotsiidi järelmõju kestab aastakümneid

Kahhovka tammi lõhkamise järelmõju kestab aga veel vähemalt aastakümneid. Kurb on vaadata, kuidas selle asemel et väga tugevat protesti avaldada ja suurendada relvatarneid, arutleb osa välismaa meediast ja osa liidritest tõsimeeli, kes võiks olla tammi lõhkamise taga. Antud tamm on juba suuremahulise pealetungi üsna algusest olnud Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud territooriumil Venemaa regulaarväe tugeva kontrolli all. Tamm ja hüdroelektrijaam ise aga ehitati Külma sõja ajal just potentsiaalset välist ohtu arvestades ning seda saab reaalselt hävitada vaid seestpoolt lõhates ja vaid suuri koguseid lõhkeainet kasutades.