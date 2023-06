Anders Åslund: Iraak maksis Kuveidile 52 miljardit dollarit reparatsioone, Venemaa peab Ukrainale maksma palju rohkem

21.-22. juunil Londonis toimuv Ukraina taastamise konverents on võimalus ülesehitusprotsessile kiirenduse andmiseks. Alates 2017. aastast korraldatav iga-aastane konverents toob kokku Ukraina ja ta liitlasriikide esindajad, aga ka rahvusvahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, kellel kõigil on oma ettepanekud, riigi ülesehitamise korraldamiseks. Loodetavasti ühendab konverents need erinevad algatused ühtseks strateegiaks.