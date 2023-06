JUHTKIRI | Riigikogu suvepuhkus olgu lühem

Põhiseaduse § 67 ütleb, et riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuarikuu teisest esmaspäevast juunikuu kolmanda neljapäevani ning septembrikuu teisest esmaspäevast detsembrikuu kolmanda neljapäevani. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et jaanipäevaeelsel nädalal suunduvad riigikogulased puhkuserežiimile, mis kestab varasügiseni.