SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa ainus trump kaotushirmus on tuumašantaaž. Zaporižžja tuumajaamas võib kuumaks minna

Kõigepealt väike tagasivaade sündmustele Rõkovos, kus Ukraina laskis õhku Venemaa laskemoonlaod. Tänaste teadmiste kohaselt ründas Ukraina kahe raketiga Storm Shadow ning satelliidipiltidelt on näha, et päris suur territoorium on nüüd lage plats. Ekspertide hinnangul lendas vastu taevast suurusjärgus 2500 tonni laskemoona, mis on 60 vagunit ehk üks suur rongiešelon.