KULTUURIBIIT | Muusik Andreas Poomi playlist

Kuulsin seda lugu just Flex Festil live-etteastena ja meenus, et see on mul kuskil sügaval playlistis. Olime vanema vennaga kunagi sellest loost nii vaimustuses. Nao hääle kitsas tämber ja Mura Masa värske produktsioon annavad loole nii suvise ja tantsitava tunde.

Kes oleks arvanud, et on võimalik kirjutada lugu sellest tundest, kui leitakse sinust hoopis vastupidine inimene, kes ei oma sinuga ühtegi sarnasust ja sealhulgas mõtiskleda, kas sinuga on midagi valesti. Just selliseid sõnu oskab ritta seada Sabrina Carpenter, kelle haavataval ja ausal loomingul olen silma peal hoidnud juba mitu aastat.

Olen selle loo viimase paari kuu jooksul lõhki kuulanud. Leidsin selle Melanie Martinez’e kõige hiljutisemalt albumilt ‘’Portals’’. Tavaliselt kuulan ma sõnu enne, aga selle loo puhul oli produktisoon ja meloodia niivõrd tugev, et juba sellest mõistsin, et tegemist on hea looga. See kannab edasi väga huvitavat emotsiooni: viha, pettumuse ja kurbuse segu.

BATTLE OF THE LARYNX - Melanie Martinez

See laul on saanud minu alatise lemmiklaulu tiitli. Avastasin selle 2012. aastal Wii’d mängides, Just Dance 4 lauluvalikutest. Siiani vahepeal panen Wii käima ja tantsin selle järgi. Lisaks mulle väga meeldivad loo otsekohesed sõnad. Kuulan seda lugu, kui vajan enesekindlustunnet.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Andreas nii (kuulata saab ka siit ): Oh No! - MARINA

listen before i go - Billie Eilish

Üks ausamaid lugusid, mida leida võib. Olen alati suur Billie fänn olnud ja see lugu pani mind veelgi rohkem austama tema teekonda ja loomingut. See pole selline laul, mida ükskõik millal käima panna, vaid peab väga ettevaatlikult valima, mis ajal ja kohas seda kuulata.

Mixed Up - Hannah Montana

Kuna kasvasin Disney kanaliga üles, siis aimata on, et kuulan siiani erinevate Disney sarjade ja filmide heliteoseid. Selle loo puhul on huvitav see, kui emotsionaalne see on, eriti 16-aastase Miley Cyrus’e jaoks. See on just selline lugu, mida kuulata vihmasest autoaknast välja vaadates või lennukiga õhku tõustes.

It’s My Party - Leslie Gore

Ei saa mainimata jätta minu 60-ndate muusika faasi. Leslie Gore’i repertuaarist on minu kõige lemmikum ‘’It’s My Party’’. Esimesel kuulamisel võib arvata, et tegu on täitsa lõbusa lauluga, kuid sõnad räägivad hoopis ebaõnnestunud sünnipäevapeost. See teebki selle loo eriliseks, et instrumentaal ja sõnad on nii vastastikused.

Mastermind - Taylor Swift

Lugu, mis räägib sellest, kuidas Taylori iga otsus ja samm elus on hoolega läbi mõeldud ja kalkuleeritud, et jõuda soovitud eesmärkideni. Tegu on tema hiljutisima albumi lõpulooga. Loo elektrooniline ja arvutit meenutav produktsioon läheb loo temaatikaga nii hästi kokku.

Andreas on osa plaadifirma SMUUV perest, kes teeb Eesti turul koostööd Warner Musicuga. Möödunud aastal ilmunud debüüt EP „Broken“ koondas kokku Andrease varateismelise loomingu ja sai kirjutatud enne täisealiseks saamist. Lühialbumil figureerisid näiteks lood „Coffee Shop“, „ICON“ ja Soome artisti ILONiga koostöös valminud pala „Pardon Me“. Andrease singel „Why Do You Love Me“ pälvis palju kiidusõnu nii kriitikutelt kui fännidelt ja viis noore muusiku „Eesti Laulu“ finaalsaatesse, lõpetades selle esikümne hulgas.