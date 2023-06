Kõne „keskpangast“ veenis eestimaalasi kümneid tuhandeid eurosid võhivõõrale lätlasele andma

Smirnova ütles, et kohe suunatakse Dmitri Eesti Panga kõneliinile ja sealne inimene räägib asjast lähemalt. „Telefonis kostvate helide järgi aimasin, et mind suunati ümber,“ meenutas Dmitri. Nüüd tutvustas end liinil olev Smirnovaga sarnase häälega naine Anna Samarinana ja väitis, et tema töökohustuste hulka kuulub pankade tegevuse järelevalve. „Ütles, et pean kohe sõitma Swedbanki kontorisse, ja palus mul enda kontolt võtta maksimaalne võimalik summa,“ rääkis Dmitri. „Samarina selgitas, et nende tehniline osakond jälgib varjatult pangatöötaja käitumist. Pidin välja võtma sularaha, mis olevat märgistatud.“