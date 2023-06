SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa juhtkond on oma armee ebaõnnestumiste pärast tõsiselt häiritud

Üleeile avaldas Ukraina sõjaväeluurejuht info, et Venemaa armee on mineerinud terve hulga rajatisi tuumajaamas, et vajadusel korraldada suurem õnnetus. Aatomiagentuur seda infot otsesõnu ei kinnita, kuigi väidab, et tuumajaama territooriumil on mineerimistöid läbi viidud küll.