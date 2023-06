Raskelt haige patsient ei vaja alati ülikallist ravi moodsaimas haiglas. Riik aga eelistab kõige kallimat varianti

Kui inimesel avastatakse vähk, teeb onkoloog jõupingutusi, et haige vähist terveks ravida või haigus kontrolli alla saada. Tänu tänapäeva meditsiinile see tihti ka õnnestub. Aga ravi ei möödu pahatihti kõrvalnähtudeta. Mõnikord juhtub sedagi, et onkoloog tõstab käed üles ja ütleb, et enam ei olegi midagi teha, surm on paratamatu. Kas siis saadetakse inimene koju surema?