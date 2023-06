Urmas Kirtsi: meie toidujulgeolek on tõsisesse ohtu sattunud

Keskmine eestimaalane mõistab, et loomaarst tegutseb farmides ja loomakliinikutes, kuid ilmselt on üllatuseks, et ta on hädavajalik Eesti piiril, tapamajades, loomataudide ennetamisel ja tauditõrje toimingutel, aga ka ühiskonda palju kõnetanud loomaheaolu tagamisel. Veterinaari haridusega inimeste üks suurimaid palkajaid on Põllumajandus-ja Toiduamet, aga veterinaarid on hädavajalikud ka maaeluministeeriumis, ravimiametis, laboris.