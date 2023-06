Rainer Saks: Venemaa peab mässu tänase päeva jooksul lahendama ehk puhkevad lahingud

- Eile pealelõunal teatas Wagneri finantsjuht Prigožin, et Vene kaitseministri käsul on korraldatud raketirünnak Wagneri väegrupi ühele baasile. Mäletatavasti on ka varem, Bahmuti juurest välja tõmbumisel Wagneri sõdurid süüdistanud vene armeed enda pihta tule avamises. Prigožin avaldas eile veel terve hulga üleskutseid meedias, mis on ilmsesti eelnevalt lindistatud ja tegemist ei ole seega spontaanse mässuga, vaid planeeritud aktsiooniga. Nendes avaldustes ta teatas, et võtab oma vägedega ette marsi õigluse kehtestamiseks ning sisuliselt vahetab välja Venemaa sõjaväleise juhtkonna eesotsas kaitseministriga. Lisaks kutsus ta inimesi välja tänavale Venemaa võimude vastu protestima.