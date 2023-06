Lauri Hussar: loodetavasti sunnib Prigožini mäss Venemaad allutama end rahvusvahelisele kohtumõistmisele

Uudised arenevad küll kiiresti, kuid hetkeseisuga saab täiesti üheselt öelda, et Venemaal on käimas riigipöördekatse ja riigipöörajad on poolel teel Ukrainast Moskvasse.



Ehkki ebastabiilne Venemaa kujutab endast mitmeid ohte, siis on selline areng Ukrainale väga soodne – see nõrgestab Venemaa Föderatsiooni.



Lähiajal saame teda, millised on tegelikult Prigožini suhted Venemaa võimuladvikuga, milliseid arenguid Vene poliitiline ja ärieliit tegelikkuses soovib ning milline saatus ootab Putinit.