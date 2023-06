Jaanus Rahumägi: Prigožini parim šanss ellujäämiseks võiski olla rünnak

** Et oma Kremli semusid päriselt ehmatada ja oma ellu jäämise eesmärke saavutada, pani ta kolonni oma sõnade tõestuseks Moskva poole teele. Teades, et oma suure suu tõttu on tal jäänud edasiseks eluks vähe võimalusi, tuleb tal oma häid sõpru Moskvas uute võimalike halbade arengutega korralikult hirmutada (võimendada kaoseni juba seni Putini poolt kokku keeratud jama), et endale mingeidki tuleviku tagatisi kaubelda.