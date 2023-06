NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: uus pealetungikatse Valgevenest oleks võrdne enesetapuga

See aga näitas rahvale, et „tsaar on nõrk“ ning milleks neile nõrk tsaar. Venemaa nõrkust ei armasta. Kui Putinil ei ole ka siiani olnud väga suurt tegelikku toetust, siis nähti veel, kui väike see toetus tegelikult on, kui miljonilinnas Rostovis tervitati riigipöördekatsele minevat kurjategijat rõõmuhüüetega.