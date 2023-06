Ungari blokeerib Ukrainale abi andmist ja Orbán ei pea Putinit sõjakurjategijaks

Nende hulka kuulub ka Ungari suurim kommertspank OTP. Panga veebisaidil on kirjas, et ettevõttel on Venemaal üle 2,4 miljoni kliendi ja 4500 kontorit. Pank on esile toonud, et nende sõjasponsoriks on nimetamine Ukrainal põhjendamatu ja ebaproportsionaalne võte, kui arvestada panga turuosa Venemaal.