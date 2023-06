Lauluväljaku juht: olme loodussõbralikud, jätame osa alast ka laulupeo ajaks niitmata. Rinnuni heina ega rästikuid muidugi karta pole

Juba 1994. aastast on lauluväljakul täitmata üks lubadus, mis erinevatel põhjustel ikka ja jälle on edasi lükatud. Nimelt katkes noil tormilistel üheksakümnendatel – mil muide arutati ka päris tõsiselt, kas laulupidu on üldse vaja (!) – traditsioon, kus üldlaulupeo aasta ning osalenute arv kivisse raiuti. Ilmselt ei tea paljud lauluväljakut tihti külastanud inimesedki, kus asub laulupeomüür, millele need numbrid on jäädvustatud. Vastuseks: asub Mäe alal.