KULTUURIBIIT | Muusik Magnus Andre playlist

Magnus Andre ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

The Darkness - I Believe In A Thing Called Love

Kindel peolugu, mis alati tuju rõõmsaks teeb. Mitte eriti tõsine, samas riff ja meloodia on hoogne ja catchy. Frontman Justinil on ka oma YouTube'i kanal, mida ma üsna tihti vaatama satun (JustinHawkinsRidesAgain).

Squarepusher - Ultravisitor

Elektrooniline uneäoline saund ja tihedad ning muutuvad rütmid pakuvad korraliku elamuse ja viivad teise dimensiooni. Muide, Tom Jenkinson on selle kõige juures ka ülikõva tasemega bassist.

All Them Witches - Am I Going Up?

Mäletan, kui see plaat ilmus, olin kohe teemas, kui viljeletakse sellist stiili täiesti omapärase touchiga. Psühhedeelne blues-rock kõlamas väga kaasaegselt, mida ta muidu tavaliselt ei ole. Sobib eriti hästi reisile või pikema sõidu taustale, kus on aega süveneda.

Minstry - Dead Guy

Minu jaoks parim Ministry plaat ja ilmselt ka parim lugu neilt. Huvitav on see, et kuigi olen lugu mustmiljon korda kuulnud, siis on endiselt ebaselged teatud rütmilised lahendused sel pealtnäha üsna lihtsal lool, mis annab kogu asjale lisaväärtuse. Ühesõnaga - industrial-meistriteos.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Circle - Nopeuskunigas

Soome parim bänd, kes on võimeline igal albumil stiili muutma. Sellel plaadil siis läbivaks jooneks krautrock. Avastasin kunagi Soulseekist selle plaadi ja on jäänud üheks lemmikuks siiani. Album, mis on puhas kuld algusest lõpuni.

Kvelertak - Krøterveg Te Helvete

Hea uus Norra küte. Bänd, mis on puhtalt oma geniaalsuse ja energiaga pannud paljud maailma inimesed kaasa elama, lauldes (karjudes) vaid norra keeles, millest ka paljud norrakad ei pidavat aru saama. Siin üks hilisem pala neilt, eriti meeldib nende „keel-põses“ kohustusliku „skandinaavia-rocki“ klaveri kasutus.

Power Trip - Executioner’s Tax (Swing of the Axe)