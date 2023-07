Sandaalid igaks sündmuseks. Kingi varvastele killuke päikest

Sandaalid on suve lahutamatu osa, millega mugavalt sügisesse kõndida. Nüüd, kui suvi on ametlikult täies hoos ja päike pole enam kitsi, on aeg oma sandaalid üle vaadata. Eriti magus uudis on see, et paljudes veebipoodides on juba või algavad peagi suur allahindlus, mis tähendab, et saad oma sandaalikollektsiooni rahuliku südamega täiendada. Ja tark mõtleb ka järgmisele suvele – ega seegi enam kaugel ole. Jaanipäev on läbi, kohe on jõulud ja siis võib end ka soojal maal turgutamas käia.