ARVUSTUS | „Black Mirror’i“ uus hooaeg on kui Ameerika mäed

Tegu pole nn jätkusarjaga, kus on samad tegelased ja üks edasiviiv süžeeliin. Iga osa on eraldiseisev lugu ja tihtipeale umbes tunniajane või pikemgi. Põhimõtteliselt näidati, mis mõjud kaasnevad tehnoloogia arenemisega. Mäletate Rate.ee julma hindamissüsteemi? Mõelge, kui iga aspekt teie igapäevaelus olenekski viiepallisüsteemi punktidest, mille kõrvalised isikud mööda minnes oma nutiseadmes teile annavad. Kas keskmine alla nelja? Siis ei taha keegi teiega seltsida ja kodu soetamine on palgasummast hoolimata äärmiselt keeruline. Säärast reaalsust kajastab „Nosedive“. Või näiteks olukord, kus kohtingusüsteemi algoritm paneb inimesed paari ja kehtestab suhtele ka aegumistähtaja. Kas uus tuttav tundub olevat ideaalne kaaslane? Paha lugu, tehisaru teatab, et teile on antud 24 ühist tundi („Hang the DJ“).