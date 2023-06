„Kotka tee taeva all“ trupp valmistub etendusteks

Esimesel Saueaugu proovipäeval pärast jaanipäeva on tunne, et trupp on juba pika tee astunud. Seljataga on kümned lugemisproovid, aga proovisaalid ei suuda tekstiga niimoodi kaasa mängida nagu üks taluteater. Ühtäkki on lava ja kujundus ja mitte enam nii kujuteldavad kringlitükid. Alles on Priidu suunavad sõnad ja silmad. Kaie, Grete, Andrese ja Sandri ühine hingamine. Raido ja Kristjani imetabased heli- ja pildikeeled. Ja ikka seesama laut, mis kõike seda ümbritseb ja koos hoiab.

„Kotka tee taeva all“ pole lugu ühest tegelasest ja tema elust – see on universaalne inimese olemuse avamine. Kui palju on neid, kes otsivad lõputut avarust ja piiritut rahu, aga võib-olla ei küündi selleni eales. Ja kui palju on neid, kes küündivad teiste kannatuste kaudu. Iseenda ka, aga suurema eesmärgi nimel see ei loe. Lõpuks laotab ikka armastus oma loori kõigile, kellega räägitakse, ja kõigele, mida puudutatakse. Ses lõputus otsimises võib leida end sõbra embusest, naabrimehe maamesilaste meemaik keelel tantsimas ja juuksed isa piibutubakast läbi imbunud. Või sängiveerel kirja lugeva ema sugemistest ja kergest pettumusest. Või valmistoidu järjekorrast. Või kes teab, kuskohast veel.

Kes poleks seda kõike juba kogenud ja näinud? Mitte keegi. Vähemasti mitte korraga. Tee või tonti, inimene on muudkui oma elu puuderägastikus ja püüab sõnu leida. Ehk leiabki, aga pärast avaruse lõppu on need otsas. Ja teised saavad vaid aimata ja agaralt tekste ahmida. Igatsus ei mahu aga ühegi kambri aknaruutude vahele ega paberilehele. Ta on ja jääb, kuni pole enam, keda igatseda. Lisaks tuttavatele tunnetele avastab tõenäoliselt igaüks iseendas väikesed osakesed Mirjamist, Dorisest, Vahurist, Erikust, Sigridist, Tiidust, Hermannist, Jetest, Rolandist ja isegi Selveri müüjast. Tuleb vaid osata vaadata.

Ja seda saab teha 14. juulist 23. juulini Saueaugu Teatritalus.

„Kotka tee taeva all“

Autor ja lavastaja: Priit Põldma