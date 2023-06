„Arstid kartsid öelda, et silmi enam pole. Lõpuks ütles isa.“ Rängalt viga saanud demineerija ei anna alla

Demineerija Vladislav Ještšenko (24) nägu katavad põletusarmid, ta kaotas täielikult nägemise ja haistmise ning kuuleb vaid ühe kõrva ja kuulmisaparaadi abiga. Ta sai need haavad möödunud aastal Bahmutis, tehes kahjutuks põldudele pandud Vene miine. Vladislavil on unistus: ta tahab eksperimentaalse meetodi abiga jälle nägijaks saada. „Tahan oma silmadega meie võitu näha. Soovin, et ka kõik need, kes on selle nimel pingutanud, ja tavalised inimesed, kes on selle sõja tõttu ebaõiglaselt kannatanud, näeksid seda võitu,“ räägib ta.