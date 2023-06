Odessa ilukirurg: raskete vigastustega sõdurid pannakse siin 3D-printeri abil uuesti kokku

Ilukirurg selgitab, et enne sõda puutus ta kokku peamiselt liiklusõnnetustes, ent ka jahipidamise ja kalapüügi käigus vigastada saanud inimestega. Seetõttu on tal selliste patsientide ravimises suured kogemused. Sõja ajal teeb ta vahel kaks-kolm operatsiooni päevas. Selliste teadmiste ja oskustega kirurgi järele on Ukrainas praegu suur nõudlus – iga sõjapäev toob endaga kaasa uusi kaotusi.