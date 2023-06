Väited, nagu ei saaks piiritara ehitamisega liikuda kiirendatud tempos, sest parendada tuleb kohalikke teid ning vedada piirilähedastesse taludesse kiire internet, on mee mokale määrimine maapiirkondade inimestele. Neid nöögib valitsus muude poliitikatega, näiteks omavalitsusi valusalt löövate maksutõusude või just hajaasustusega piirkonda enim tabava automaksu kehtestamisega. Turvalise piiritaristu väljaehitamisega on sel vähe seost.