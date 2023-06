FOTOD | PoCo galeriis avati Mall Nukke isikunäitus

1964. aastal sündinud Nukke on loonud lisaks graafikale ka popkunsti sugemetega maale, kollaaže ja installatsioone. Ta tõusis esile 1990. aastate alguses, suhestudes oma teostes tärkava Eesti popkultuuriga. Tema varajased kollaažid ühendavad erinevaid kultuuritekste ja loovad uudseid tegelaskujusid, kelle eeskujuks on tuntud artistid ja ühiskonnategelased. Alates 2000. aastatest on kunstniku loomingu keskmes fotomontaažid ja õigeusu ikoonikunsti motiividest inspireeritud segatehnikas teosed.