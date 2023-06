SÕJARAPORT | Teet Kalmus: paljud ootavad ukrainlastelt lõunarindel eelmise aasta Harkivi pealetungi edu kordumist

Luhanski oblastis üritasid Venemaa üksused mitme nädala jooksul arendada pealetungi nii Kupjanski suunal kui ka Kreminna suunalt kõigepealt Jampolivka ja Torske suunal (Kreminnast läänes), hiljem ka metsamassiivis Kreminnast edelas, aga soovitud edu nad ei saavutanud. Venemaa üritab jätkuvalt Bilohorivka juures Kreminnast lõunas, aga ka seal neil edu puudub. Viimase info kohaselt on väidetavalt Kreminna suunalt saadetud osa Venemaa dessantvägede üksusi Bahmutisse kaitset tugevdama, nii et see peaks tähendama Venemaa rünnakusurve vähenemist seal piirkonnas.