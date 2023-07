Toomas Alatalu: Kreml saadab mässu järel maailmale huvitavaid signaale

Mõistagi on jutt Prigožini juhitud palgaarmee – mis nüüd kuulutati olevat algusest peale Vene riigi palgal – lahkumisest rindejoonelt ja tema ühe osa marsist Moskva peale ehk siis avalikust mässust. See jäi küll pooleli, wagnerlased asusid ümber Valgevene territooriumile, ent toimunu polevat kuidagi mõjutanud Venemaa sõjalist erioperatsiooni Ukrainas, mis jätkub ja mille eesmärgid saavat kõik täidetud. Just seda väidavad president Putin ise, Venemaa valitsus ja selle välisministeerium eesotsas minister Lavroviga juba terve putšijärgse nädala.