EESTLANE USA KÕRBEST | Kas venelased tunnevad vastutust kollektiivselt või individuaalselt?

Koeraomamise üks kasusid on see, et hea koer viib oma peremehe igal õhtul jalutama. Elan Albuquerque äärelinnas, kus on umbes 6000 majapidamist. Keskmiselt on siin iga kolme majapidamise kohta üks koer. Ja kui õhtuhakul ei ole päike enam hammastega kallal, siis lähevad kõik koeraomanikud oma penidega patseerima. Mina ka.