Fotografiskas näeb efektseid fotoeksperimente ja maagilisi fotogramme 1920-ndatest

Harry Liivrand: Alustuseks teeksin sissejuhatuse 1920. aastate Eesti-Ungari kunstisuhetesse. Kunstiajaloolasena olen õnnelik, et Saksamaal Weimaris, Dessaus ja Berliinis asunud ülimõjukas funktsionalistliku arhitektuuri ja disaini õppeasutuses Bauhaus töötanud kuulsa ungari fotograafi ja disaineri László Moholy-Nagy näitus on nüüd Fotografiskas. 2023. aasta on selle näituse konteksti ja Eesti-Ungari kunstisuhteid arvestades üsna märgiline. Sada aastat tagasi, 1923. aastal käisid Tartu Pallase kunstikooli tudengid professor Ferdi Sannamehe juhtimisel Weimaris Bauhausis. See võiks olla kaunis idée fixe, et mõni neist kohtus siis õppejõud László Moholy-Nagyga.