FOTOD | 200 ehedat emotsiooni laulupeo rongkäigult, mis ei jäta kedagi külmaks

Rongkäik on mõistagi üks värvide ja emotsiooide pillerkaar ning vaevalt see ka kõige vaoshoitumast hingest jälgi jätmata mööduda sai. Meie fotograafid Ilmar Saabas ja Margus Pahv tabasid sadu tundelisi ja säravaid hetki ning valiku neist toomegi nüüd teieni. See on tõeline hea tuju galerii!