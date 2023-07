Svitani sõnul on Bahmut (Venemaal räägitakse peamiselt vanast nimest Artjomovskist) senise sõja Venemaa üks väheseid n-ö saavutusi ja siseriiklikus propagandas on see võrdne vaat et Berliini jõudmisega II maailmasõja lõpus. Peale hävingut Kiievi all, Kupjanskist, Izjumist, Lõmanist ja Hersonist ilmajäämist tuleb ju millegagi toita venemaalaste hingelist janu millegi „vabastamise“ järele ning nii on selle linna sisuliselt maatasa pommitamine suur „pobeda“.