KULTUURIBIIT | Pärimusmuusik Lee Tauli playlist

Suvemelanhoolias hõljumiseks. Eesti soojad päikseloojangud on ajatult kaunid ja lubavad endasse tõmmates tunda magusmõru inimeseks olemise haprust. Black Pumase repertuaarist valitud lugu „Colors“ oma lihtsuses ja ilus on samast emotsioonist kantud, olgugi et kirjutatud New Mexico päikese all ning tähistab maailma värvide mitmekesisust.