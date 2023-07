Türgi on endiselt Rootsi NATO liikmesuse vastu. Kristersson loodab liitlaste abile

Probleeme on teisigi

Alates tänavu jaanuarist, kui Rootsis poodi üles Türgi presidendi kuju, on Rootsis hakatud arutlema sõnavabaduse ja kohati liiga liberaalsete seaduste üle. Kristersson on öelnud, et ei kiida sääraseid meeleavaldusi ja pühakirja põletamist heaks, ent Rootsi praegused seadused lihtsalt ei luba seda keelata. Ka Stockholmi politsei on oma võimetuse pärast protestiaktsioone peatada kohtusse pöördunud, kuid on seni kõik halduskohtuni jõudnud kohtuprotsessid kaotanud. Kohtud on toonud esile sõnavabaduse, mida sel viisil riivataks.

Varem on Türgi nimetanud oma peamiseks mureks seda, et Rootsi on väidetavasti toetanud kurdi terroristlikke rühmitusi. Samuti on Türgi nõudnud täpsustamata hulga dissidentide ja kurdi aktivistide väljaandmist. Eelmisel suvel allkirjastati Türgi-Rootsi-Soome kolmepoolne memorandum ning Rootsi peaminister on korduvalt kinnitanud, et praeguseks on Rootsi endale seatud tingimused täitnud.