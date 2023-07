SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: järgmise katastroofi kartuses – Venemaa viib Zaporižžja tuumajaamast välja oma töötajaid

Juba kuid on president Volodõmõr Zelenskõi rõhutanud ohtu, et Venemaa kordab „Kahhovka stsenaariumit“ ning korraldab seekord Zaporižžja tuumajaama lõhkamise. Kahhovkast sai ju Venemaa pigem aru, et punaseid jooni ei olnud - väga tugevaid reaktsioone maailma poolt ei järgnenud ja häving oli tuntav, samas kui just põletatud maa taktikat Venemaa taandudes kasutabki.